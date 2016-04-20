Минюст подготовил все необходимые документы для возвращения Савченко в Украину

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Министерство юстиции оперативно разработало заявление, которое поступило к нам от Надежды Савченко относительно ее возвращения в Украину на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года. Все необходимые документы, которые касаются юридической стороны данного вопроса, у нас готовы", - подчеркнул министр.

Однако, по его словам, Конвенция предусматривает определенные бюрократические процедуры.

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"Из-за состояния здоровья Надежды сроки, которые определены конвенцией, для нас не являются приемлемым. Поэтому мы приняли решение дать возможность дипломатам поработать с российской стороной для того, чтобы получить механизм и гарантии соблюдения сроков. Как только они сообщат нам о результатах своей работы, мы сразу же запустим соответствующие юридические механизмы", - сообщил Петренко.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Петренко проинформировал, что Министерство юстиции Украины получило обращение Савченко, в котором она просит начать процедуру возвращения ее в Украину.

Суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.