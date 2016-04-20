В Совете Европы надеются на обмен Савченко на осужденных Ерофеева и Александрова
Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс выразил надежду, что обмен российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева на украинскую летчицу Надежду Савченко состоится.
Об этом он заявил во вторник, 19 апреля, во время совместных слушаний политического и правового комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, передает Deutsche Welle.
"Новость о телефонном разговоре Порошенко и Путина относительно возможного обмена Савченко поступила вчера вечером, поэтому я надеюсь, что состоится обмен заключенными", - предположил комиссар.
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В то же время генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, отвечая на вопросы депутатов ПАСЕ во время сессионного заседания, отказался комментировать вероятность обмена члена украинской делегации (Савченко) и российских сотрудников ГРУ.
"Совет Европы не раз призывал российскую власть освободить Надежду Савченко из гуманитарных соображений, и мы продолжаем делать эти призывы", - подчеркнул Ягланд.
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Однако он не захотел конкретизировать, какое именно участие принимает руководство СЕ в борьбе за освобождение украинской летчицы. "Иногда публичные заявления препятствуют выполнению поставленной цели, однако мы продолжаем бороться за освобождение Надежды Савченко", - пояснил свою позицию Ягланд.
Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) перенесла дебаты относительно незаконно осужденной в Российской Федерации украинской летчицы Надежды Савченко на 21 апреля.