В Совете Европы надеются на обмен Савченко на осужденных Ерофеева и Александрова

Об этом он заявил во вторник, 19 апреля, во время совместных слушаний политического и правового комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, передает Deutsche Welle.

"Новость о телефонном разговоре Порошенко и Путина относительно возможного обмена Савченко поступила вчера вечером, поэтому я надеюсь, что состоится обмен заключенными", - предположил комиссар.

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В то же время генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, отвечая на вопросы депутатов ПАСЕ во время сессионного заседания, отказался комментировать вероятность обмена члена украинской делегации (Савченко) и российских сотрудников ГРУ.

"Совет Европы не раз призывал российскую власть освободить Надежду Савченко из гуманитарных соображений, и мы продолжаем делать эти призывы", - подчеркнул Ягланд.

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Однако он не захотел конкретизировать, какое именно участие принимает руководство СЕ в борьбе за освобождение украинской летчицы. "Иногда публичные заявления препятствуют выполнению поставленной цели, однако мы продолжаем бороться за освобождение Надежды Савченко", - пояснил свою позицию Ягланд.

Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) перенесла дебаты относительно незаконно осужденной в Российской Федерации украинской летчицы Надежды Савченко на 21 апреля.