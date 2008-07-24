Тимошенко уволила заместителя Хорошковского
16:43, 24 июля 2008Политика
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Распоряжение - на сайте Кабмина
Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины - начальника Западной региональной таможни Михаила ТОВТА.
Распоряжение правительства (№ 982-р от 23 июля 2008 г.) об этом размещено на официальном сайте Кабмина.
М.ТОВТ был назначен на эту должность 31 октября 2007 года.
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