Тимошенко уволила заместителя Хорошковского

Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины - начальника Западной региональной таможни Михаила ТОВТА.

Распоряжение правительства (№ 982-р от 23 июля 2008 г.) об этом размещено на официальном сайте Кабмина.

М.ТОВТ был назначен на эту должность 31 октября 2007 года.