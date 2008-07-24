Ющенко хочет быть искренним с Россией: флот выведут в 2017-м

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает правильным уже сейчас начать переговоры с Российской Федерацией относительно вывода в 2017 году Черноморского флота с территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что переговоры нужно начинать заблаговременно, поскольку процедура передислокации Черноморского флота займет очень много времени. «Я убежден, что это необходимо делать заблаговременно. Делать заблаговременно – это не означает преждевременно», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он назвал жестом доброй воли Украины то, что она разрешила российскому флоту находиться до 2017 года на территории Украины, невзирая на прямой запрет украинской Конституции относительно размещения иностранных воинских формирований на своей территории.

Президент подчеркнул, что необходимо честно говорить о том, что Конституция Украины должна быть выполнена, и «всевозможные маневры, всевозможные политические интриги, которые унижают роль и место Конституции, по моему мнению, являются непродуманными и бесперспективными и работают против государственных национальных интересов».

В.ЮЩЕНКО отметил, что понимает, что его слова могут по-разному трактоваться, но Президент как гарант Конституции должен говорить об этих вещах. «Исходя из того, что норма Конституции имеет императивную запись, исходя из того, что эти отношения регулируются отдельным двусторонним документом, который предусматривает присутствие российского флота до 2017 года, по моему мнению, тема начала переговоров относительно перспективы вывода Черноморского флота с украинской территории должна встать на повестку дня наших отношений. Мы этот вопрос должны начать обсуждать, если мы хотим быть корректными и искренними в отношениях друг с другом», - сказал Президент Украины.