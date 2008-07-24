Огрызко откроет Генеральное консульство Украины в Неаполе

24-25 июля с.г. министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО осуществит рабочий визит в Итальянскую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, программой визита предусмотрены встречи В.ОГРЫЗКО с министром иностранных дел Италии Франко ФРАТТИНИ, председателем Комиссии по иностранным делам палаты депутатов Италии С.СТЕФАНИ, префектом и мэром г. Неаполь Алесандро ПАНСОЙ и Розой Руссо ЕРВОЛИНОЙ.

В ходе визита В.ОГРЫЗКО торжественно откроет Генеральное консульство Украины в Неаполе.