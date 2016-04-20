Законопроекты о добыче янтаря пройдут экспертизу на соответствие европейским нормам - Геращенко

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Договорились: срочно передать Министерству экологии законопроекты для экспертизы, обратиться к европейской стороне с просьбой предоставить экспертизу законопроектам, касающихся добычи янтаря, на предмет соответствия европейским нормам", – написала Геращенко по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы, связанные с незаконной добычей янтаря в Украине.

Читайте такжеПарубий обещает создать в Раде рабочую группу по вопросам борьбы с незаконной добычей янтаря

Геращенко отметила, что на совещании присутствовали "представители всех политических фракций и групп, экологического комитета по вопросам правосудия, Министерства экологии и МВД, от общественности – представители союза ювелиров".

По ее словам, также принято решение обратиться к литовским и польским коллегам с просьбой оказать техническую помощь в экспертизе этих законопроектов.

Читайте такжеПолиция Ривненщины: Ситуация с добычей янтаря несколько стабилизировалась (фото, видео)