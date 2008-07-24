Ющенко на лужайке даст расширенную пресс-конференцию

В четверг, 24 июля, в 12.00 на зеленой лужайке двора Секретариата Президента Украины начнется расширенная пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства, в ходе пресс-конференции будет идти речь об итогах во внутренней и внешней политике страны за первое полугодие.

Также В.ЮЩЕНКО отдельно остановится на государственных мероприятиях по празднованию 1020-летия Крещения Киевской Руси.