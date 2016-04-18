Минюст РФ запретил Меджлис крымских татар из-за "экстремизма"

Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции РФ.

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"18 апреля 2016 г. в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, включено общественное объединение "Меджлис крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

В российском ведомстве утверждают, что Меджлис "включен в перечень на основании решения "прокурора Республики Крым" о приостановлении деятельности общественного объединения".

Как сообщал УНИАН, 13 апреля "прокурор" Крыма Наталья Поклонская решила"приостановить" деятельность Меджлиса крымских татар на оккупированном полуострове. Копию решения вручили представителям Меджлиса.

В своем решении Поклонская ссылается на статьи 9 и 10 российского закона "О противодействии экстремистской деятельности". Решение было направлено в Министерство юстиции РФ для включения Меджлиса в общий перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена на территории РФ.

Решение о приостановлении деятельности Меджлиса будет действовать до вынесения решения "Верховного суда Крыма" по иску Поклонской. Ранее она потребовала признать Меджлис экстремистской организацией, сейчас иск находится в стадии рассмотрения.

В ООН призвали Россию не допустить запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму. Также обеспокоенность по этому поводу выразил и Евросоюз.

Крымская правозащитная группа также обратилась в международные организации с заявлением о недопустимости запрета Меджлиса в Крыму.

Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила, что закрытие Меджлиса станет кульминацией репрессивных мер против крымскотатарской общины.