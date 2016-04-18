Вершбоу называет результаты реализации Минских соглашений неутешительными, но не провальными

Об этом он заявил в интервью программе ТСН.Тиждень.

«Очевидно, международное давление, включительно с санкциями нужно продолжать. Россия должна понимать, что полумеры не удовлетворят международное сообщество или Украину», – указал высокопоставленный чиновник НАТО.

Вершбоу отметил, что Минские договоренности предусматривают некоторую последовательность, но восстановление украинского контроля над границей является одним из поздних шагов в процессе.

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«Нравится это или нет, но восстановление украинского контроля над границей является одним из поздних шагов в процессе. Сначала нужно установить перемирие, отвести тяжелую технику и провести политические меры по децентрализации, организации выборов в соответствии с украинским законодательством под контролем ОБСЕ», – отметил Александр Вершбоу.

Одновременно он отметил, что выборы не могут быть проведены, если ситуация будет оставаться такой как сейчас.

Как сообщал УНИАН, ранее Вершбоу заявлял, что Украина не может выполнять все свои обязательства относительно Минских соглашений, если Россия и боевики ничего положительного не делают.