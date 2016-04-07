Завтра крымские оккупанты могут запретить Меджлис

Заседание начнется в 9.30, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на одного из участников процесса.

Отмечается, что в четверг 7 апреля на заседании суда выступили истец, ответчик и привлеченные стороны – представители крымского Минюста и адвокат местного Госкомнаца.

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Адвокат Джемиль Темишев, представляющий Меджлис, не исключает, что суд вынесет решение по делу уже завтра.

Как известно, процесс инициировала "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Руководители Меджлиса прогнозируют, что, скорее всего, суд удовлетворит требования прокуратуры.