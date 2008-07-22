Сегодня Ющенко даст показания в Генпрокуратуре

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, 22 июля, в 14.30 посетит Генеральную прокуратуру (ул. Борисоглебская, 18).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, еженедельник «Зеркало недели» (12-18 июля), ссылаясь на информацию пресс-службы главы государства в ответ на запрос издания, писал, что Президент даст показания следователям Генпрокуратуры по делу о своем отравлении..

«Президент дает объяснение Генеральной прокуратуре и следователям согласно тому графику, который предложила следователь КЛИМОВИЧ. Следующая встреча, как и было предложено в графике, состоится 22 июля. Эта встреча уже стоит в графике Президента, и 22 июля в помещении Генеральной прокуратуры он встретится со следователем», - говорилось в сообщении.

В пресс-службе Президента также отметили, сообщало “Зеркало недели”, что В.ЮЩЕНКО и в дальнейшем намерен способствовать работе следственной группы Генпрокуратуры, возглавляемой Галиной КЛИМОВИЧ. «В дальнейшем Президент будет выполнять тот график, который предложит ему следователь КЛИМОВИЧ», - говорится в сообщении.

По данным газеты, это будет вторая встреча Президента с Г.КЛИМОВИЧ. Первая состоялась в начале работы следственной группы и носила скорее всего ознакомительный характер. Вероятно, под работу со следователем В.ЮЩЕНКО зарезервировал целый день - других мероприятий 22 июля в графике Президента нет, предполагает «Зеркало недели».