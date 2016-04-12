В Украине улучшается уровень развития демократии - Freedom House

Об этом говорится в отчете организации "Страны переходного периода 2016", опубликованном на сайте Freedom House.

Каждый год организация проводит оценку по шкале от 1 до 7, где 1 отражает самый высокий уровень демократического прогресса, а 7 – самый низкий. Интегральный индекс демократии является средним значением оценки по всем категориям, которые исследовались в отчете за данный год.

К составлению отчета были привлечены украинские эксперты Александр Сушко и Елена Пристайко.

В частности, оценивание проводилось по таким показателям как демократичность управления на уровне центральной власти; избирательный процесс; развитие гражданского общества; независимость СМИ; демократичность управления на уровне местных органов власти; эффективность и независимость судебной системы и уровень коррупции.

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В отчете отмечается, что по сравнению с 2015 годом, в текущем году "рейтинг демократичности управления на уровне центральной власти вырос с 6,00 до 5,75 баллов благодаря стабилизации политической ситуации в государстве и продолжению функционирования основных демократических институтов после конституционного кризиса и кризиса безопасности в прошлом году".

Также сказано, что "рейтинг демократичности управления на уровне органов местного самоуправления вырос с 5,50 до 5,25 баллов благодаря заметному прогрессу в создании новых местных общин в соответствии с нормами недавно принятого законодательства".

Таким образом, рейтинг развития демократии в Украине улучшился с 4,75 (в 2015 году) до 4,68 баллов (в 2016 году).

Авторы отчета обозначили перспективы Украины на 2016 год.

"Из-за российской агрессии и незрелости национальных демократических институтов Украина и дальше будет сталкиваться с вызовами, связанными с сохранением государственного суверенитета и территориальной целостности", - отмечается в отчете.

В то же время сказано, что "самый тяжелый кризис, вероятно, уже позади, и страна будет иметь больше возможностей для проведения реформ и стимулирования восстановления экономики".

"Наибольшими проблемами остаются высокий уровень коррупции и слабости институтов, призванных обеспечивать верховенство права. Коалиция большинства в парламенте охвачена внутренними распрями, и нельзя исключать того, что в 2016 году может состояться роспуск Верховной Рады и проведение внеочередных парламентских выборов", - говорится в отчете.