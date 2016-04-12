Комитет ВР уже не хочет прекращения дипломатических отношений с Россией

Об этом на своей странице в Facebook написал член комитета, депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Группе депутатов-радикалов и популистов вдруг захотелось разорвать дипотношения с РФ. Именно в то время, когда напряженная внутренняя ситуация. Собственно, такой шаг остается возможным, но, прежде всего, он должен быть своевременным! Тогда, когда это согласовано и хорошо подготовленное решение всех внешнеполитических институтов и правительства. А когда используют мощное оружие для крика и самопиара, то это иначе как глупостью или сознательным вредительством не назовешь", - написал депутат.

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Он сообщил, что комитет "только шестью голосами вернулся к рассмотрению проекта этого постановления и затем отклонил его".

За отклонение, по словам Арьева, голосовали 6 членов комитета: он сам, Анна Гопко (внефракционная), депутаты от "БПП" Иванна Климпуш-Цинцадзе, Светлана Залищук и Ирина Луценко, а также Александр Присяжнюк ("Народный фронт").

"Вопрос закрыт до времени, когда будет актуальным и взвешенным", - подытожил Арьев.

Как сообщал УНИАН, 31 марта народный депутат от "Народного фронта", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Игорь Гузь заявил, что настаивает на рассмотрении парламентом проекта постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией (№4221).

Депутат отметил, что на комитете с участием авторов проекта постановления, состоялось его обсуждение. "Было принято решение. Четыре депутата нашего комитета проголосовали за это: я, Борис Тарасюк, бывший министр иностранных дел (фракция" Батькивщина "), это Владимир Арьев, член БПП, и Виктор Вовк - Радикальная партия", - сказал он, и добавил, что двое членов комитета воздержались, а один проголосовал "против".

Тоесть комитетом было принято решение о рекомендации принятия этого постановления.

В то же время, отметил он, Арьев "изменил свою позицию буквально вчера, когда закончилось заседание нашего комитета". "Он сказал, что он не сориентировался", - добавил Гузь.

Председатель комитета Анна Гопко отметила, что Арьев планирует отозвать свою подпись, но для этого необходимо собрать подписи других 6 членов комитета, которые согласятся собрать внеочередное заседание комитета и вновь рассмотреть этот вопрос.