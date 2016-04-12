Политолог: Стране будет не хватать трех ярких личностей из уходящего Кабмина

Карасёв отметил, что правительство Гройсмана будет политическим, тонко учитывающим интересы основных политических и бизнес групп. Но оно будет без технократов, без их искреннего, возможно, идеалистического желания изменить реформами страну.

«Уверен, стране и гражданскому обществу будет не хватать, по крайней мере, трех ярких личностей из уходящего Кабмина. Наталья Яресько имеет все качества украинской «железной леди». Она умеет в любой ситуации говорить нет, способна заставить собеседников согласиться на самые жесткие аргументы. Это важнейшее качество Министра финансов воюющей страны. Результат работы Яресько – макроэкономическая стабильность, реструктуризация внешних долгов, снижение бюджетного дефицита», - подчеркнул политолог.

Алексей Павленко, по словам Карасёва оказался одним из наиболее успешных правительственных реформаторов.

«Он доказал, что быстрые изменения возможны даже в такой традиционно коррупционной и консервативной системе, как агросектор. Алексей стал первым Министром аграрной политики Украины, который занимался аграрной политикой, а не посевной или уборочной компаниями. Его заслуга – дерегуляция, снятие коррупционных барьеров в отрасли, подготовка к радикальной приватизации, открытие новых экспортных рынков, привлечение серьезных инвестиций под инфраструктурные проекты. И рекордный урожай 2015 года, не смотря на отсутствие бюджетной поддержки, тоже стоит упомянуть. Рекордный экспорт агропродукции стабилизировал гривну, а новые рынки, открытые Павленко, помогли преодолеть зависимость от России», - охарактеризовал работу аграрного министра политолог.

Так же Карасёв отметил: «Айварас Абрамавичус дал старт процессу корпоративного управления на госпредприятиях. Инициировал номинационные кадровые конкурсы. Торпедировал тему приватизации и снизил коррупционные риски при госзакупках. Лишь за это он заслуживает право называться серьезным реформатором».

Политолог убеждён, что отсутствие этой тройки европейских министров реформаторов сразу станет ощутимым в обществе. «Их ценность для страны станет заметна на контрасте с новыми назначенцами. И эта ценность станет политическим капиталом Яресько, Павленко и Абрамавичуса, который им позволит уже в ближайшей перспективе стать ключевыми топ-менеджерами новой политической волны», - подчеркнул политолог.