Комитет Рады рекомендовал отправить Яценюка в отставку

14:01, 12 апреля 2016
Политика
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия принял решение рекомендовать парламенту отправить премьер-министра Арсения Яценюка в отставку.

REUTERS

Об этом в своем Facebook сообщил член комитета, народный депутат от фракции "Самопомич" Руслан Сидорович.

"Комитет все-таки принял решение отправить Яценюка в отставку. НО!!! Решил дополнительно рекомендовать отменить постановление ВРУ от 16 февраля 2016 о признании результатов работы правительства неудовлетворительными. Я так понимаю, что именно такой текст постановления будет вынесен на голосование в зал...", - написал нардеп.

Сейчас на заседании комитета рассматриваем исторический документ. Но кворум собрать никак не можем :(P. S. Наконец кворум ...

Опубликовано Русланом Сидоровичем12 апреля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 апреля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины.

При этом он выразил надежду, что соответствующее представление будет внесено на рассмотрение Верховной Рады 12 апреля.

В то же время президент Украины Петр Порошенко заявил, что видит новым премьером действующего спикера Рады Владимира Гройсмана.

Консультации по составу нового Кабмина продолжаются до сих пор.

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