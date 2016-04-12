Комитет Рады рекомендовал отправить Яценюка в отставку

Об этом в своем Facebook сообщил член комитета, народный депутат от фракции "Самопомич" Руслан Сидорович.

"Комитет все-таки принял решение отправить Яценюка в отставку. НО!!! Решил дополнительно рекомендовать отменить постановление ВРУ от 16 февраля 2016 о признании результатов работы правительства неудовлетворительными. Я так понимаю, что именно такой текст постановления будет вынесен на голосование в зал...", - написал нардеп.

Сейчас на заседании комитета рассматриваем исторический документ. Но кворум собрать никак не можем :(P. S. Наконец кворум ... Опубликовано Русланом Сидоровичем12 апреля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 апреля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины.

При этом он выразил надежду, что соответствующее представление будет внесено на рассмотрение Верховной Рады 12 апреля.

В то же время президент Украины Петр Порошенко заявил, что видит новым премьером действующего спикера Рады Владимира Гройсмана.

Консультации по составу нового Кабмина продолжаются до сих пор.