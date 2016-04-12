В НФ заявили, что затягивание с новым правительством происходит из-за несогласованности между Порошенко, Гройсманом и БПП

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар в комментариях журналистам.

Она подчеркнула, что "Народный фронт" готов к пакетному голосованию, в который должны войти: отмена постановления о неудовлетворительной работе правительства, формирование парламентской коалиции, увольнение действующего премьер-министра и назначение нового председателя правительства после выдвижения его кандидатуры коалицией и внесения соответствующего представления президентом. После этого должна произойти замена президиума Верховной Рады.

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"Мы видим главную проблему в том, что нет согласованного состава правительства. Нет окончательного определения с кандидатом в премьер-министры от Блока Петра Порошенко", - сказала она.

"Кризис настолько затянулся, что должно произойти прямая передача власти от Яценюка правительству Гройсмана. Но поскольку возникли проблемы с составом правительства, с видением самого кандидата в премьеры, то именно из-за этого процесс может затягиваться", - резюмировала Виктория Сюмар.