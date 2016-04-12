Тетерук: фракция НФ готова работать в новой коалиции

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в комментарии журналистам, передает пресс-служба партии.

"Мы будем делать все возможное, чтобы в парламенте продолжилось принятие нужных законов, так как это делалось нами уже полтора года. Я также хочу подчеркнуть, что наша фракция вообще остается управляемой, в отличие от некоторых наших коллег", - сказал Тетерук.

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"Мы видим несостоятельность некоторых фракций, которые изначально взяли на себя политическую ответственность, как это было прописано в коалиционном соглашении, - строить европейский вектор развития Украины. Теперь они произносят что угодно, в том числе и о перевыборах, которые могут сыграть на руку реваншистским силам. О какой политической ответственности здесь может идти речь?", - подчеркнул народный депутат.

Тетерук также заверил, что фракция готова работать в новой коалиции и в полном составе голосовать за новое правительство и его программу.

"Мы готовы брать ответственность, все наши 81 плюс один (Парубий - ред.).Однако будет 226 голосов - зависит не от нас, а от фракции БПП, которая в значительной степени инициировала смену правительства Арсения Яценюка и теперь несет ответственность за будущее нового Кабмина", - сказал депутат.

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Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" также подчеркнул, что его политическая сила довольна результатами деятельности премьер-министра Арсения Яценюка.

"Он заложил ряд положительных вещей. Это избавление нас от энергетической зависимости от России, это процессы дерегуляции и внимание к обороне. И, что самое важное, - впервые это правительство было последовательным, ответственным и не боялся брать на себя ответственность. Ни один другой премьер-министр до этого не был способен к этому, а лишь занимался популизмом и переделом государственного имущества", - резюмировал Тетерук.