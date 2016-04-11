БПП рассматривает Луценко на должность премьера - СМИ

Причиной послужил неожиданный отказ спикера ВР Владимира Гройсмана возглавлять правительство, сообщили источники LB.ua во фракции.

По информации собеседников издания, демарш Гройсмана спровоцирован отказом Бориса Ложкина занять должность первого вице-премьера и желание Петра Порошенко видеть на этой позиции заместителя Ложкина по АП Виталия Ковальчука.

Также Владимир Гройсман требовал три министерских должности для своих людей.

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В частности, председатель ВР просил согласовать кандидатуру Андрея Ревы (заместитель городского головы Винницы) на должность главы Минздрава или Минсоцполитики; Александра Саенко (руководитель Секретариата ВР, многолетний сотрудник Гройсмана) - на должность министра Кабмина, Владимира Кистиона (с 2008 по 2014 год был заместителем Винницкого городского головы, с октября 2014 года - первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства), на должность министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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По информации LB.ua, Петр Порошенко также предлагал возглавить правительство Александру Турчинову, но тот отказался.

Впрочем, как отмечают источники LB.ua в БПП, торги продолжаются и до утра конфигурация может поменяться.

Вместе с тем, источники РБК-Украина в Администрации президента сообщают, что глава Верховной Рады Украины Владимир Гройсман все таки согласился возглавить Кабминет министров.

Собеседник издания подтвердил, что во время переговоров президент Петр Порошенко пригрозил, что, в случае несогласия Гройсмана, он выдвинет кандидатом в премьеры Юрия Луценко. После этого спикер парламента вновь передумал и все таки согласился возглавить Кабмин.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Народном фронте" заявили, что договоренности о Кабмине Гройсмана срываются из-за его проблем с БПП. По ее словам, после срыва договоренностей с Гройсманом насчет состава и структуры нового правительства, нужно искать новую кандидатуру на кресло премьера.