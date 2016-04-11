БПП рассматривает Луценко на должность премьера - СМИ
"Блок Петра Порошенко" рассматривает кандидатуру Юрия Луценко на должность премьера.
Причиной послужил неожиданный отказ спикера ВР Владимира Гройсмана возглавлять правительство, сообщили источники LB.ua во фракции.
По информации собеседников издания, демарш Гройсмана спровоцирован отказом Бориса Ложкина занять должность первого вице-премьера и желание Петра Порошенко видеть на этой позиции заместителя Ложкина по АП Виталия Ковальчука.
Также Владимир Гройсман требовал три министерских должности для своих людей.
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В частности, председатель ВР просил согласовать кандидатуру Андрея Ревы (заместитель городского головы Винницы) на должность главы Минздрава или Минсоцполитики; Александра Саенко (руководитель Секретариата ВР, многолетний сотрудник Гройсмана) - на должность министра Кабмина, Владимира Кистиона (с 2008 по 2014 год был заместителем Винницкого городского головы, с октября 2014 года - первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства), на должность министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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По информации LB.ua, Петр Порошенко также предлагал возглавить правительство Александру Турчинову, но тот отказался.
Впрочем, как отмечают источники LB.ua в БПП, торги продолжаются и до утра конфигурация может поменяться.
Вместе с тем, источники РБК-Украина в Администрации президента сообщают, что глава Верховной Рады Украины Владимир Гройсман все таки согласился возглавить Кабминет министров.
Собеседник издания подтвердил, что во время переговоров президент Петр Порошенко пригрозил, что, в случае несогласия Гройсмана, он выдвинет кандидатом в премьеры Юрия Луценко. После этого спикер парламента вновь передумал и все таки согласился возглавить Кабмин.
Как сообщал УНИАН, ранее в "Народном фронте" заявили, что договоренности о Кабмине Гройсмана срываются из-за его проблем с БПП. По ее словам, после срыва договоренностей с Гройсманом насчет состава и структуры нового правительства, нужно искать новую кандидатуру на кресло премьера.