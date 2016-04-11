Нардеп от НФ: теперь мы вынуждены требовать от БПП новую кандидатуру премьера

Об этом в своем Facebook написала народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар.

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"Народный фронт" выполнил все договоренности с БПП: отставка Яценюка и фракция НФ готова остаться в коалиции с премьером от БПП. Наши партнеры из БПП выдвинули Владимира Гройсмана. У "Народного фронта" нет никаких противоречий ни с Гройсманом, ни с БПП. Срыв договоренностей относительно правительства Гройсмана происходит из-за проблем кандидата от БПП с фракцией БПП", - написала Сюмар.

По ее словам, после срыва договоренностей с Гройсманом насчет состава и структуры нового правительства, нужно искать новую кандидатуру на кресло премьера: "Теперь мы вынуждены требовать от наших партнеров немедленно новую кандидатуру на должность премьер-министра и информацию о составе коалиции. Или ждем предложения по кандидатурам и составу нового правительства от других демократических сил".

Как ранее сообщал УНИАН заместитель лидера фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что БПП и "Народный фронт" не пришли к согласию с Гройсманом насчет структуры и состава правительства. Он пояснил, что речь идет о том, "каким будет набор министерств и кто конкретно их должен возглавить".

"Согласно Конституции, коалиция подает премьера, а премьер вносит предложение Верховной Раде. То есть, это должна быть согласованная позиция и она должна быть согласована до того, как мы проголосуем за нового премьера. В эти минуты мы также согласованной позиции не нашли. Пока что. Поэтому переговоры продолжаются ", - отметил Гончаренко.