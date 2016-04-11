"Видродження" призывает депутатов преодолеть вето президента на законы о госфинансировании ПТУ

Депутатская группа «Партия «Видродження» призывает все депутатские фракции и группы на этой пленарной неделе преодолеть вето главы государства в отношении двух законов – о возврате государственного финансирования ПТУ, а также о восстановлении льгот на проезд в транспорте.

Об этом во время заседания Согласительного совета руководителей фракций заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент ветировал два закона, которые были проголосованы 300 голосами в Верховной Раде. Это – №3830-3 закон относительно государственного финансирования ПТУ. А также Закон № 4024 относительно финансового обеспечения компенсации за льготный проезд отдельных категорий граждан.

«Партия «Видродження» в обоих случаях считает решение президента не справедливым. Это – проблемы, которые возникли еще в начале года. Обе проблемы уже привели к росту социальной напряженности в регионах. Вето к этим законам было применено под предлогом децентрализации и увеличения доходов местных бюджетов, которое должно состояться. Но, доходы местных бюджетов растут медленнее, чем власть перекладывает на них дополнительные расходы», - сказал Бондарь.