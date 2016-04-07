В МИД заявили, что не видят угроз евроинтеграции Украины и соглашению об ассоциации

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Громадське".

"Я не вижу угроз европейской интеграции Украины или соглашению об ассоциации после референдума. Ведь если прослушать те сообщения, которые пришли к нам от руководителей государств, от самой Еврокомиссии, и даже от руководства Нидерландов – то мы видим, что есть заинтересованность в продолжении реализации соглашения об ассоциации. А также поиске возможного выхода из этой ситуации", — сказал Кулеба.

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По словам посла, соглашение будет применяться во временном порядке до тех пор, пока не будет найдено политико-правовое решение относительно ситуации после референдума.

Кулеба отметил, что "на последней стадии кампании правительство Нидерландов активно агитировало за поддержку соглашения с Украиной, и оно на нашей стороне".

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.