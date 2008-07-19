У Черновецкого ночью собрали бригаду и отправили телеграмму Платини

Сегодня в Киеве опять начались работы по демонтажу торгово-развлекательного центра «Троицкий» возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ отметил, что сегодняшний день считается первым законным днем начала демонтажа наземной части ТРЦ на площади Троицкой.

«Вы знаете, что было подписано соглашение между «Юджином», КГГА и Государственным управлением делами. Но это соглашение не согласовывал Кабинет министров. Более того, Министерство юстиции Украины обратилось в Хозяйственный суд, и обжаловало положение настоящего договора. Только вчера лично от вице-премьера Ивана ВАСЮНИКА мы получили официальный документ – выписку из протокола №35 заседания Кабинета министров от 16 июля этого года. Настоящим документом обязали вице-премьера сообщить нам, Государственное управление делами и ООО «Юджин» о том, что Министерство юстиции отозвало исковое заявление из Хозяйственного суда, не оспаривает текст договора и не возражает ни против одного его пункта», – сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

По словам заместителя председателя КГГА, вчера вечером после 21 часа состоялась встреча Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с представителем «Юджина» Вадимом НОВИНСКИМ. Во время встречи было согласовано, что инвестор полностью согласен с текстом протокола №35 Кабинета министров от 16 июля 2008 года. То есть, согласованы все абсолютно детали, отметил В.ЖУРАВСКИЙ.

Также, по его словам, вчера Межведомственная комиссия Кабмина согласовала сумму на компенсацию из местного бюджета относительно демонтажа наземной части торгово-развлекательного центра «Троицкий». Эта сумма составляет 28 миллионов гривен из городского бюджета.

«Вы знаете, что если сумма является слишком большой, то представители города обращаются в Кабмин, и Межведомственная комиссия должна согласовать выделение средств в городской бюджет. Только вчера вечером такое согласование мы получили», – отметил В.ЖУРАВСКИЙ.

Вчера в пятницу состоялась сессия Киевского горсовета, на которой депутаты внесли изменения в бюджет города, и выделили 28 миллионов гривен для демонтажа комплекса.

Заместитель мэра добавил, что ночью, после завершения всех процедур, они собрали бригаду, и с восьми часов утра начали работы. “То есть, этот день является официальным днем начала демонтажа с юридической точки зрения. Поскольку все, что велось до этого времени, было не совсем законно”, - заметил он.

«Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ после подписания соглашения законно начинал демонтаж. Но мы не знали, будет ли Кабмин вредить нам и оспаривать договор», – говорит В.ЖУРАВСКИЙ.

По словам заместителя, если бы киевской власти не ставил палки в колеса Кабинет министров, то уже эти работы были бы на 50 процентов завершены.

Вся эта процедура, как утверждают специалисты, занимает три месяца. Но поскольку определенная часть работы сделана, и работы будут проводиться в две смены, по убеждению ЖУРАВСКОГО, комплекс демонтируют намного раньше, ввиду политического аспекта подготовки к Евро-2012.

В.ЖУРАВСКИЙ также отметил, что президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ «в курсе» по поводу возобновления работ.

«Официально какого-то ответа мы еще не получили, поскольку думаю, что когда мы ему направили телеграмму, он еще спал», – сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Работы по демонтажу осуществляет «Киевметрострой».

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед стадионом, поскольку из-за ТРЦ стадион не отвечает требованиям безопасности для проведения спортивных мероприятий такого уровня.