Эксперт-опрос: самая высокая репутация у Сакварелидзе, список "антилидеров" возглавил Порошенко

Об этом в УНИАН во время публичной дискуссии на тему "Политический кризис и премьериада: кто выиграл, а кто поиграл" заявил один из ее организаторов, директор Центра стратегических коммуникаций Валентин Войтков.

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Представляя результаты экспертного опроса политологов, аналитиков, общественных активистов и журналистов "Украинский репутационный рейтинг", которое Центр провел по результатам событий марта, Войтков сообщил, что в репутационном рейтинге политиков первое место занял Сакварелидзе (2,3 балла), второе и третье - Наталья Яресько и Юлия Тимошенко (1,1), четвертое - Александр Турчинов (0,8), пятое - Олег Тягнибок (0,7).

Следующие три места, согласно результатам опроса, заняли Михеил Саакашвили (0,6), Виталий Кличко (0,4) и Владимир Гройсман (0,2).

В то же время, "антилидером" месяца, по словам эксперта, опрос определил Порошенко (-2,7 баллов). Второе и третье места отдали, соответственно, Олегу Березюку (-2,2) и Арсению Яценюку (-2,1). Далее в этом рейтинге идут Андрей Садовый (-1,8), Игорь Кононенко (-1,5), Арсен Аваков (-1,0), Юрий Бойко (-0,4) и Анатолий Гриценко (-0,1).

Кроме того, говоря о других результатах опроса, Войтко сообщил, что по рейтингу событий марта на первое место опрошенные поставили увольнении с должности заместителя генпрокурора Сакварелидзе.

На втором месте - переговоры относительно формирования новой парламентской коалиции и перезагрузки правительства, на третьем - выборы городского головы Кривого Рога.

Четвертое место эксперты отдали увольнению Виктора Шокина с должности генпрокурора, пятое - лишению депутатских мандатов Николая Томенко и Егора Фирсова, шестое - вынесение приговора Надежде Савченко.

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Седьмое место получило увольнение Антона Щевцова с должности руководителя управления Национальной полиции в Винницкой области и обвинение в государственной измене, восьмое - выполнение Украиной критериев для либерализации визового режима с ЕС, а девятое - презентация книги Бориса Ложкина "Четвертая республика".