Шокин без согласования с Порошенко не делал ни шага – Сакварелидзе

Экс-генпрокурор Виктор Шокин все свои действия согласовывал с президентом Петром Порошенко. Об этом бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе рассказал в интервью изданию Лига.net.

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"Одно из самых особенных качеств Шокина - он фактически ни одного шага не делал без согласования с президентом. Это все прекрасно знают. Я оставил в Грузии мандат депутата, согласился на предложение стать заместителем генпрокурора, и все прекрасно понимали, что меня назначал Порошенко, а не Шокин. Если меня уволили без уведомления президента - значит, у нас большая проблема: громоздкая и опасная система прокуратуры работает безо всякого контроля", - пояснил Сакварелидзе, комментируя свое неожиданное увольнение в день отставки Шокина.

Напомним, 29 марта в Генпрокуратуре сообщили, что заместитель генерального прокурора Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Петр Порошенко позже заявил, что намерен обсудить с новым генпрокурором восстановление в должностях уволенного вчера заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе и его команды. Также президент говорил о том, что отставка Сакварелидзе не была с ним согласована.

Позже 29 марта Верховная Рада 289 голосами дала согласие на освобождение Шокина президентом Украины Петром Порошенко от должности генерального прокурора.