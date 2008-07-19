Застрелился депутат от Партии регионов

Депутат Измаильского городского совета Одесской области Мирталиб Талышханов (Партия регионов) застрелился. Об этом со ссылкой на "Украинские новости" сообщает "Обком".

По данным представителя Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области, около 18:00 17 июля Талышханов обнаружен мертвым возле могилы сына на центральном городском кладбища .

По предварительным данным, смерть депутата наступила в результате самоубийства, что, по утверждению представителя, подтверждает предсмертная записка, в которой Талышханов объясняет свои намерения свести счеты с жизнью своей виной перед сыном Фархадом, который 2 года назад покончил жизнь самоубийством.

Он добавил, что депутат погиб от выстрела в висок.

Рядом с Талышхановым лежал обрез мелкокалиберной винтовки с гильзой от патрона в затворе.

По сведениям источника, ранее Талышханов работал следователем в системе МВД, а после увольнения из органов МВД в течение нескольких лет до 2006 года руководил Фондом коммунального имущества Измаила.

По данным источника, депутат также занимался бизнесом.

Проводится расследование.