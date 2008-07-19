Сегодня Черновецкий лично будет валить Троицкий

Сегодня, в 14.00, при участии Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО будет возобновлен демонтаж здания торгово-развлекательного центра «Троицкий» возле НСК «Олимпийский».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечает пресс-служба, сбор журналистов - в 13:45 возле центрального входа в Киевский государственный театр оперетты (ул. Красноармейская, 53/3, станция метро «Республиканский стадион»).

Дополнительная информация – по тел.: 8-067-242-37-22.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед стадионом, поскольку из-за ТРЦ стадион не отвечает требованиям безопасности для проведения спортивных мероприятий такого уровня.