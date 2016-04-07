В ГПУ не собираются Управления реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола в Киеве сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Юрий Севрук.

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"Возможно будут сокращения, потому что много вакантных должностей, но Управление реформ не будет ликвидировано", - сказал Севрук.

По его словам, реформирование органов прокуратуры не останавливалось и продолжается.