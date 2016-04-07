В ГПУ не собираются Управления реформ
12:40, 07 апреля 2016Политика
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Но в целом во время реформы ГПУ сокращения возможны.
Управление реформ в Генпрокуратуре сокращать не будут - Юрий Севрук / ГПУ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола в Киеве сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Юрий Севрук.
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"Возможно будут сокращения, потому что много вакантных должностей, но Управление реформ не будет ликвидировано", - сказал Севрук.
По его словам, реформирование органов прокуратуры не останавливалось и продолжается.
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