Кабмин решил создать Бюро евроинтеграции

Кабинет министров Украины образовал Координационное бюро европейской и евроатлантической интеграции в структуре Секретариата Кабмина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Григория НЕМЫРИ, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 16 июля.

“Решение об образовании Координационного бюро - важный этап выполнения Программы деятельности правительства “Украинский прорыв: для людей, а не политиков”, которой, в частности, предусмотрено совершенствование системы горизонтальной координации деятельности органов исполнительной власти Украины в сфере европейской и евроатлантической интеграции Украины на политическом уровне путем разработки эффективного институционального механизма такой координации”, - отмечают в пресс-службе Г.НЕМЫРИ.

По мнению вице-премьера: “деятельность Бюро будет положительно влиять на процессы евроатлантической интеграции”

Численность Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции будет составлять 70 человек.