Глава МИД Латвии: результат референдума в Нидерландах не должен влиять на поддержку Украины
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич завил, что результат референдума в Нидерландах относительно соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом не должен влиять на поддержу украинского государства со стороны стран ЕС.
Об этом глава латвийского внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter.
"Нидерландский референдум по соглашению об ассоциации ЕС и Украины не должен влиять на нашу поддержку Украины, свидетельствует о необходимости решения ключевых проблем ЕС", - написал Ринкевич.
The Dutch referendum on EU-UA Association agreement should not affect our support to #Ukraine, shows the need to address key EU challenges— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 7, 2016
Как сообщал УНИАН, по данным предварительного подсчета результатов референдума в Нидерландах явка составила 32,2%, при этом против ассоциации Украины и ЕС проголосовали 61,1% голландцев.
Таким образом, если предварительные данные совпадут с окончательными результатами, которые станут известны 12 апреля, референдум можно будет считать состоявшимся с отрицательным результатом для Украины.