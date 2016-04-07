Глава МИД Латвии: результат референдума в Нидерландах не должен влиять на поддержку Украины

Об этом глава латвийского внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter.

"Нидерландский референдум по соглашению об ассоциации ЕС и Украины не должен влиять на нашу поддержку Украины, свидетельствует о необходимости решения ключевых проблем ЕС", - написал Ринкевич.

The Dutch referendum on EU-UA Association agreement should not affect our support to #Ukraine, shows the need to address key EU challenges — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 7, 2016

Как сообщал УНИАН, по данным предварительного подсчета результатов референдума в Нидерландах явка составила 32,2%, при этом против ассоциации Украины и ЕС проголосовали 61,1% голландцев.

Таким образом, если предварительные данные совпадут с окончательными результатами, которые станут известны 12 апреля, референдум можно будет считать состоявшимся с отрицательным результатом для Украины.