Глава МИД Латвии: результат референдума в Нидерландах не должен влиять на поддержку Украины

10:27, 07 апреля 2016
Политика
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич завил, что результат референдума в Нидерландах относительно соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом не должен влиять на поддержу украинского государства со стороны стран ЕС.

REUTERS

Об этом глава латвийского внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter.

"Нидерландский референдум по соглашению об ассоциации ЕС и Украины не должен влиять на нашу поддержку Украины, свидетельствует о необходимости решения ключевых проблем ЕС", - написал Ринкевич.

Как сообщал УНИАН, по данным предварительного подсчета результатов референдума в Нидерландах явка составила 32,2%, при этом против ассоциации Украины и ЕС проголосовали 61,1% голландцев.

Таким образом, если предварительные данные совпадут с окончательными результатами, которые станут известны 12 апреля, референдум можно будет считать состоявшимся с отрицательным результатом для Украины.

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