Порошенко: Истинная цель организаторов референдума в Нидерландах - атака на единство Европы (видео)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что референдум в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом носит исключительно консультативный характер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

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"Хотел бы всем напомнить, что истинная цель организаторов референдума - это не Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это атака на единство Европы, атака на распространение европейских ценностей. Об этом также свидетельствует и дискуссия, которая была развернута в преддверии референдума", - заявил Порошенко.

Также президент подчеркнул, что у этого референдума, согласно Конституции и законодательства Нидерландов - исключительно консультативный характер, теперь слово за правительством, парламентом, политикумом Голландии.

"Уверен, что стратегически это событие - не препятствие на пути Украины в Европу. Хочу ответственно заявить, что несмотря на это, Украина продолжит воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации, обеспечит создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом, поскольку это - путь к модернизации Украинского государства и укрепление его независимости", - говорит президент.

Порошенко заявил, что Украина не свернет с пути евроинтеграции.

Как сообщал УНИАН, в Нидерландах завершен предварительный подсчет результатов референдума относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Явка на референдуме составила 32,2%. "За" проголосовало - 38,1%, "Против" - 61,1%. Недействительными являются 0,8% бюллетеней.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательным Советом Нидерландов 12 апреля. После этого правительство страны должно решить, что делать дальше.

Напомним, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. На голосование выносился вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Избирательные участки открылись в 7.30 и работали до 21.00.

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Избирательная система в Нидерландах отличается от украинской - за проведения выборов или референдумов отвечают местные органы власти.

Чтобы референдум, который имеет совещательный характер, был признан действительным, должно проголосовать 30% голландцев, имеющих право голоса. Этот референдум является первым, который проводится в соответствии с законом, принятым летом прошлого года.