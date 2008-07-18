"Наша Украина" ускорит открытие музея Героев Крут

Вскоре будет открыт музей «Памяти Героев Крут». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока НУ-НС.

В блоке напомнили, что вопрос сооружения мемориально-музейного комплекса на месте трагической гибели юношей под Крутами поднимался еще с первых лет независимости Украины. Однако реализация проекта началась только после того, как Президентом Украины был избран Виктор ЮЩЕНКО, а гуманитарный блок правительства возглавил Вячеслав КИРИЛЕНКО.

В 2005 по инициативе Президента В.ЮЩЕНКО, при поддержке «Нашей Украины» был разработан и презентован проект мемориально-музейного комплекса «Памяти Героев Крут», авторами которого являются народный художник Украины Анатолий ГАЙДАМАКА и заслуженный деятель искусств Украины Борис ДЕДОВ.

Летом 2006 года Президент Украины открыл первую очередь комплекса - монумент «Памяти Героев Крут», а весной 2008 г. при финансовой и организационной поддержке «Нашей Украины» началось строительство второй очереди – историко-мемориального музея возле монумента.

По замыслу авторов проекта, вскоре на территории комплекса будет размещено восемь железнодорожных вагонов (включая одну платформу), соединенных в одну музейную композицию. «Вагоны, внутри которых разместят музейные экспонаты, были изготовлены в первые десятилетия прошлого века и сейчас находятся на реставрации», - сообщил Б.ДЕДОВ.

Художественным оформлением музея занимается А.ГАЙДАМАКА. «Экспозиция будет посвящена не только бою под Крутами, а будет представлять самые примечательные события времен Украинской Народной Республики. В музее будут представлены фотографии, воспоминания очевидцев, документальные материалы, образцы оружия этого периода», - сказал он.

В свою очередь, первый заместитель председателя Центрального исполнительного комитета «Нашей Украины» Вадим ШКУРИН сообщил, что сейчас на месте реставрации организован своеобразный штаб, где с участием представителей «Нашей Украины» проводятся рабочие совещания.

“Много уже сделано, но впереди – еще немало работы, которую «Наша Украина» доведет до конца, чтобы историко-мемориальный музей открылся как можно скорее и был достойным героев, которые отдали свою жизнь за Украину», - сказал он.