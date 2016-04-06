Путин заговорил о важности "последовательного и полного" выполнения Минских соглашений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве с президентом Австрии Хайнцем Фишером.

"Речь шла о ситуации в Украине. В очередной раз подчеркну: для разрешения кризиса в этой стране необходимо последовательное и полное выполнение Минских соглашений от 12 февраля 15-го года", - сказал Путин.

В свою очередь Фишер отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна внести заметный вклад в урегулирование ситуации в Украине.

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"У Австрии очень положительное отношение к ОБСЕ. И ОБСЕ может и должна внести свой активный вклад в решение проблем, связанных с Украиной", - сказал Фишер.

Австрия будет председательствовать в ОБСЕ в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, Россия, несмотря на публичные заявления о приверженности выполнению Минским соглашениям, продолжает отправлять на временно оккупированный Донбасс военную технику, боеприпасы и боевиков, которых возглавляют российские генералы и офицеры.