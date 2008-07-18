Россия обеспокоилась "характером учений "Си Бриз-2008"

МИД России заявляет, что характер учений "Си Бриз-2008", проходящих в Украине, "попытки подать их в антироссийском ключе, а также участие в них внерегиональных держав не могут не вызывать вопросы и определенную обеспокоенность".

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте министерства.

"Действительно, в районе Одессы и Николаева, а также в Крыму проводятся американо-украинские тактические военно-морские учения «Си Бриз» с подключением некоторых государств – членов НАТО и стран – участниц программы Альянса "Партнерство ради мира". Данные учения в последние годы сопровождаются многочисленными акциями протеста со стороны местного населения. С учетом политической обстановки вокруг учений Минобороны России приняло решение отказаться от участия в них наших военных", отмечают в МИД РФ.

"Официально целью маневров заявлено повышение уровня взаимодействия и совместимости подразделений участвующих стран при проведении «миротворческих и гуманитарных операций». Вместе с тем в ходе учений отрабатываются такие элементы как ведение разведки, поиск подводной лодки условного противника, мероприятия по контролю судоходства, отражение нападений с воздуха и моря, высадка десанта, учебно-огневые стрельбы и т.д.

Характер учений, попытки подать их в антироссийском ключе, а также участие в них внерегиональных держав не может не вызывать вопросы и определенную обеспокоенность. Почему именно бассейн Черного моря выбран для отработки сомнительных целей учений? Как представляется, причерноморские страны в состоянии сами, без «патерналистского» вмешательства извне, решать задачи обеспечения безопасности и стабильности на Черном море, опираясь на уже имеющиеся здесь механизмы взаимодействия – БЛЭКСИФОР, «Черноморская гармония», заявляют в МИД России.

В комментарии отмечается, что "массовые протестные акции против учений отражают настроения в общественном мнении в Украине в связи с курсом нынешней украинской администрации на форсированное вступление в Альянс, который не способствует укреплению добрососедских отношений с Россией. Об этом с нашей стороны заявлялось неоднократно".

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Украине начались двусторонние украино-американские военно-морские учения с приглашением других стран «Си Бриз-2008». Главной целью нынешних маневров, которые будут проходить в Одесской и Николаевской областях и Крыму, является отработка по стандартам НАТО действий многонациональных штабов и сил во время планирования и проведения миротворческой операции.

В учениях участвуют военнослужащие из 17 стран мира, в частности, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Великобритании, Армении, Греции, Грузии, Дании, Канады, Латвии, Македонии, Румынии, США, Турции, Украины, Франции и ФРГ.

В этом году маневры “Си Бриз-2008”, которые традиционно проводятся в духе программы НАТО “Партнерство ради мира”, продлятся до 28 июля.