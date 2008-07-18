У Тимошенко намекают, что Всемирный банк с плохим прогнозом погорячился

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что эксперты Всемирного банка преувеличивают влияние мировых цен на инфляционные процессы в Украине.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя ухудшение Всемирным банком прогноза инфляции 2008 года в Украине.

«На наш взгляд, эксперты Всемирного банка, ухудшая свой прогноз инфляции, с одной стороны, преувеличивают влияние мировых цен на инфляционные процессы в Украине, с другой – недооценивают влияние антиинфляционной политики в перспективе. Да, сегодня на мировых рынках происходит ускорение инфляционных процессов, в то время как в Украине наблюдаются противоположные тенденции», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Вместе с этим, министр подчеркнул, что Всемирный банк положительно оценивает действия правительства и Национального банка Украины относительно проведения взвешенной макроэкономической политики, направленной на сдерживание инфляционных процессов.

Кроме того, отметил Б.ДАНИЛИШИН, улучшение Всемирным банком прогноза экономического роста в 2008 году с 5,5% до 6% полностью отвечает динамике развития, которая сложилась в Украине в первом полугодии, и прогнозным оценкам правительства.

«Следует отметить, что эксперты Всемирного банка достаточно положительно оценивают составляющие роста экономики, закладывая высокую динамику именно инвестиций. Тем самым это подтверждает позицию правительства, что устойчивость экономики Украины к сырьевым шокам доказала инвесторам – мы имеем надежные базовые факторы повышения конкурентоспособности», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5% до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2% до 21,5%.