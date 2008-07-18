Криль обвиняет Тимошенко в сдаче интересов Украины Москве

Председатель “Единого Центра”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ (НУ-НС) заявляет, что политика премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в энергетической отрасли направлена на лоббирование интересов российских энергетических кампаний в обмен на поддержку ее как вероятного кандидата в президенты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

По мнению И.КРИЛЯ, об этом свидетельствуют действия правительства Ю.ТИМОШЕНКО, препятствующие использовать нефтепровод Одесса-Броды в аверсном режиме, а также бездеятельность в освоении нефтегазовых месторождений в Ливии. В результате этого 3 из 4 месторождений, которые должна была разрабатывать Украина, были переданы “Газпрому”, сказал лидер “ЕЦ”.

Как отмечает И.КРИЛЬ, «неоднократный саботаж правительством ТИМОШЕНКО развития энергетической безопасности Украины оказался также в конфликте с компанией Vanco, в частности из-за намерения передать “Газпрому” разработку прикерченского участка шельфа Черного моря».

Не меньшую обеспокоенность, добавил депутат, вызывает и отсутствие шагов правительства по реконструкции украинской ГТС за средства Евросоюза в размере 2,5 млрд. дол., о чем договорился Президент.

Целью премьера, по мнению председателя “Единого Центра”, “является лишь одно: власть любой ценой. Поэтому ради президентского кресла ТИМОШЕНКО сдает РФ энергетические интересы Украины”.

«За подобные действия, – убежден И.КРИЛЬ, – европейские должностные лица и политики уже давно бы поплатились своей карьерой и предстали перед судом».