Ющенко повел губернаторов на Говерлу через Киев
12:47, 18 июля 2008Политика
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Поход был согласован в начале недели
Участие губернаторов в восхождении на Говерлу вместе с президентом Виктором Ющенко было согласовано еще в начале недели.
Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель Главной службы информационной политики секретариата президента Лариса Мудрак.
По ее словам, президент уже вышел из отпуска. Восхождение на Говерлу президент осуществляет в рамках рабочей поездки.
Также в администрации сообщили, что губернаторы прибыли в Киев в четверг, откуда "организованно отправились в Ивано-Франковской области".
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