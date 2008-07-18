Ющенко повел губернаторов на Говерлу через Киев

12:47, 18 июля 2008
Политика
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Поход был согласован в начале недели

Участие губернаторов в восхождении на Говерлу вместе с президентом Виктором Ющенко было согласовано еще в начале недели.

Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель Главной службы информационной политики секретариата президента Лариса Мудрак.

По ее словам, президент уже вышел из отпуска. Восхождение на Говерлу президент осуществляет в рамках рабочей поездки.

Также в администрации сообщили, что губернаторы прибыли в Киев в четверг, откуда "организованно отправились в Ивано-Франковской области".

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