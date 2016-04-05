Гройсман: Роль ОБСЕ в подготовке и проведении выборов на Донбассе должна усилиться

Об этом он сказал во время встречи в Киеве с докладчиками ПАСЕ Марилуизе Бек и Кристин Зеленковой, сообщает пресс-служба ВР.

По его словам, Украина не может проводить выборы на Донбассе под обстрелами, без соблюдения украинского законодательства, в присутствии российских вооруженных войск и их сторонников, и без участия украинских политических партий.

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Руководитель парламента подчеркнул, что выборы на Донбассе должны быть демократическими и свободными и должны состояться только с украинским законодательством после вывода Россией войск.

"Безусловно, нужно повысить роль ОБСЕ в этом процессе, восстановить контроль над границей, провести демократические местные выборы. Мы все это поддерживаем. Но мы не можем проводить выборы под обстрелами, без соблюдения украинского законодательства, в присутствии российских вооруженных войск и их сторонников, и без участия украинских политических партий", - сказал Гройсман.

В свою очередь, докладчики ПАСЕ отметили, что Украина должна продолжать в дальнейшем выполнение Минских договоренностей и засвидетельствовать готовность принятия необходимых решений после выполнения своих обязательств Российской Федерацией.