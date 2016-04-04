Москаль переименовал ряд улиц Закарпатья в честь погибших бойцов АТО

19 из них переименовали в честь погибших на Донбассе военных, говорится в пресс-службе Закарпатской ОГА.

"Поскольку "прокоммунистических" топонимов в этих населенных пунктах уже нет, на совещании принято решение переименовать в честь погибших улицы с советскими или нейтральными названиями, присвоенными своего времени райкомами КПУ", - говорится в сообщении.

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В свою очередь улицы, которые подпадают под действие закона о декоммунизации, в нескольких селах, где нет погибших военных, получили новые названия в честь выдающихся лиц прошлого.

Полный списком переименованных Москалем улиц можно посмотреть здесь.

Напомним, 2 марта Москаль подписал распоряжение о переименовании улиц в населенных пунктах области в рамках декоммунизации.

"Улицы в честь погибшего в АТО Виктора Маркуся, президента Чехословакии Томаша Масарика, выдающихся венгерских и румынских деятелей литературы и искусства, а также участника The Beatles Джона Леннона я изменил на свое усмотрение", - отметил он.

Однако 30 марта в закарпатском селе Калины отказались переименовывать улицу Ленина в улицу Леннона.