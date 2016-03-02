"Оригинальная декоммунизация": Москаль переименовал на Закарпатье улицу Ленина в честь Джона Леннона

Об этом сообщает сайт главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Геннадий Москаль подписал распоряжение о переименовании улиц в населенных пунктах области в рамках декоммунизации.

"Масса прокоммунистических улиц на Закарпатье так и остались не переименованными местными органами власти, хотя на это законом "о декоммунизации" отводилось полгода" - заявил он.

Москаль отметил, что с 22 февраля полномочия по переименованию улиц перешли к председателю ОГА.

"Улицы в честь погибшего в АТО Виктора Маркуся, президента Чехословакии Томаша Масарика, выдающихся венгерских и румынских деятелей литературы и искусства, а также участника The Beatles Джона Леннона я изменил на свое усмотрение", - добавил он.

Согласно распоряжению Москаля, улицу Октябрьскую в с.Калины Тячевского района переименовали на улицу Эдмунда Бачинского (общественно-политический деятель Подкарпатской Руси).

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Улицу Калинина в с.Калины Тячевского района переименовали на улицу Калиновую.

Улицу Комсомольскую в с.Калины Тячевского района переименована на улицу Федора Корятовича (литовско-подольский князь, который в 14 веке переехал в Закарпатье и оказал огромное влияние на политическую и культурную жизнь края).

Улицу Октябрьскую в Солотвино Тячевского района переименовали на улицу Шимона Голлоши (выдающийся венгерский живописец 19 - 20 века, определенный период жизни проживал в этом крае).

Улицу Пионерскую в Солотвино Тячевского района переименовали на улицу Александри (выдающийся румынский писатель 19 века).

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Улица Октябрьскую в с.Турья-Быстрая Перечинского района переименована на улицу Турьянскую.

Улица Советскую в с.Бабичи Мукачевского района переименована на улицу Покутянську.

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