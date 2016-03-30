На Закарпатье отказались переименовывать улицу Ленина в Леннона (видео)

Губернатор Геннадий Москаль обвинил руководство села в промедлении с изменением названия главной улицы и издал распоряжение о переименовании улицы Ленина в улицу Леннона, передает "Радио Свобода".

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И местных жителей эта инициатива разозлила - на днях на сельской сессии депутаты все же переименовали улицу, но на Славянскую.

Напомним, 2 марта Москаль подписал распоряжение о переименовании улиц в населенных пунктах области в рамках декоммунизации.

"Улицы в честь погибшего в АТО Виктора Маркуся, президента Чехословакии Томаша Масарика, выдающихся венгерских и румынских деятелей литературы и искусства, а также участника The Beatles Джона Леннона я изменил на свое усмотрение", - отметил он.