Порошенко будет разговаривать с новым генпрокурором о восстановлении Сакварелидзе в должности – Ложкин

Об этом глава Администрации президента Украины Борис Ложкин заявил сегодня в интервью телеканалу «Украина».

«Такой разговор был (между Порошенко и Сакварелидзе после его увольнения 29 марта – УНИАН). Речь была, насколько мне известно, о том, что президент будет разговаривать с новым генеральным прокурором о возможном восстановлении Давида на его должности», - заявил он.

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Кроме того Ложкин отметил, что президент будет принимать решение, кого он предложит парламенту генеральным прокурором.

«Я уверен, что это будет однозначно человек независимый, профессиональный, который будет пользоваться доверием общества», - добавил Ложкин.

Как сообщал УНИАН, 29 марта, в Генпрокуратуре проинформировали, что заместитель генерального прокурора – прокурор Одесской области Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за «грубое нарушение прокурорской этики».

Позже Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Сам Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генпрокурора стала его борьба с воровством, коррупцией и круговая порука в прокуратуре.

После увольнения Сакварелидзе сообщил, что 29 марта встречался с президентом Украины Петром Порошенко.

По его словам, президент заявил, что увольнение Сакварелидзе не было с ним согласовано.