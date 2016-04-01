Порошенко пообещал Байдену назначить "заслуживающего доверия" генпрокурора

Об этом говорится в сообщении Белого Дома по итогам встречи Байдена с Порошенко.

Глава Украинского государства проинформировал Байдена о коалиционных переговорах относительно формирования нового украинского правительства, которое должно быть верным реализации программы реформ, включая соответствующие требования Международного валютного фонда и Европейского Союза. Новое правительство должно быть привержено полному выполнению обязательств по Минским соглашениям.

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"Президент Порошенко также отметил свою готовность относительно назначения нового генерального прокурора, который будет заслуживать доверие", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе президента Украины по итогам встречи Порошенко с Байденом заявили, что вице-президент США считает, что формирование нового правительства, ориентированного на реформы и сотрудничество с МВФ, откроет возможности для выделения Украине третьего транша кредитных гарантий в размере 1 млрд долларов США, а также помощи других международных финансовых институтов.

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Напомним, утром 29 марта Верховная Рада отправила скандального генерального прокурора Виктора Шокина в отставку.

Перед самым своим увольнением Шокин успел уволить из органов прокуратуры своего заместителя и прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе, с которым у него был длительный конфликт.