СБУ объяснила, почему ловила Жванию в аэропорту

Cлужба безопасности Украины заявляет, что в связи с тем, что народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ систематически уклонялся от дачи показаний в качестве свидетеля по соответствующему уголовному делу, вчера, 16 июля, в международном аэропорту «Борисполь» сотрудники СБУ во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины вручили ему повестку об обязательной явке на допрос к следователю прокуратуры.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-центра СБУ.

По данным пресс-центра, после вручения повестки Д.ЖВАНИЯ, согласно установленному законодательством Украины порядку, ознакомился с ее содержанием и личной подписью засвидетельствовал ее получение.

О выполнении этого следственного действия СБУ проинформировала следователя Генпрокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Д.ЖВАНИИ, он вызван на допрос в Генеральную прокуратуру Украины на 10 часов утра 23 июля.

Как сказал Д.ЖВАНИЯ, повестку 16 июля около 21.30 вручили ему около десяти сотрудников Генеральной прокуратуры и СБУ.

"Я провожал всю семью на отдых. Меня встретили с камерами и хамским образом при детях вручили повестку", - заявил Д.ЖВАНИЯ.

При этом Д.ЖВАНИЯ подчеркнул, что 23 июля он явится в следственное управление, если его будет допрашивать лично руководитель следственной группы дела об отравлении Виктора ЮЩЕНКО Галина КЛИМОВИЧ.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в Президенты, встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя главы СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус". Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.

Между тем Д.ЖВАНИЯ заявил, что В.ЮЩЕНКО не был отравлен. Он также заявил, что результаты анализов были сфальсифицированы, а отравление главы государства было пищевым.

16 июля Генеральная прокуратура Украины через СМИ пригласила Д.ЖВАНИЮ 23 июля на 10.00 в Главное управление по расследованию особо важных дел как свидетеля на допрос в по делу, возбужденному по факту посягательства на жизнь Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Генпрокуратура объясняет, что Д.ЖВАНИЯ "был на допросах только дважды (15.02.2008 и 20.02.2008), которые так и не были завершены, после чего с 22.02.2008 года до этого времени ни на один из 10 вызовов не явился и не предоставил никаких сведений, которые бы свидетельствовали об уважительных причинах его неявки".