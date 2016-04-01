Доходы Порошенко в 2015 году упали в 6 раз - до 62 миллионов гривень
Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2015 году составили 62,16 миллиона гривень, из них зарплата главы государства составила чуть более 121 тысячи гривень. В то же время на счетах у президента находится 563,73 миллиона гривень.
Как отмечается в декларации Порошенко, обнародованной на официальном сайте президента, дивиденды и проценты, полученные им в 2015 году, составили почти 12,37 млн грн, а "другие виды доходов" – 49,66 млн грн.
Кроме того, на счетах у президента в банках и других финучреждениях находится 563,73 млн грн, а размер взносов в уставные капиталы компаний – 38,2 млн грн, из них в 2015 году – почти 1,5 млн грн.
Доходы членов семьи Порошенко составили 88,77 тысячи гривень.
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При этом в собственности главы государства числится шесть земельных участков, общей площадью около 50 тыс. квадратных метров, один дом 1,3 тыс. квадратных метров и три квартиры, общей площадью около 300 квадратных метров.
Также Порошенко владеет тремя автомобилями 2010-2011 годов выпуска – Mercedes-Benz Vito, BMW и Range Rover Sallmam, а также катером Bayliner 185.
На содержание своего имущества глава государства в 2015 году потратил 1,35 млн грн.
Как сообщал УНИАН, в 2014 году Порошенко заработал почти 369 миллионов гривень. Таким образом, по сравнению с прошлым годом доходи президента сократились приблизительно в шесть раз.