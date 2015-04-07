Порошенко заработал в 2014 году почти 369 миллионов гривень

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2014 году составили почти 369 млн грн, при этом он заплатил почти 18 млн грн налогов, а общие расходы на благотворительные программы превысили 123 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

"Общая сумма совокупного дохода Порошенко в прошлом году составила 368 943 679 гривен, а членов семьи - 36 000. 345 670 008 гривень составляют дивиденды и проценты, 11 253 718 гривень - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, 961 780 - от продажи имущества. Решение о начислении и выплате дивидендов Порошенко было принято компанией по управлению активами инвестиционного фонда еще в начале 2014 года, до его участия в президентских выборах. Дивиденды исчислены по результатам деятельности инвестфонда в 2013-м и в предыдущие годы. С дивидендов, процентов по банковским вкладам и других доходов Петр Порошенко оплатил все предусмотренные законодательством виды налогов по ставкам, действующим на 2014 год, в соответствии с Налоговым кодексом. Общая сумма перечисленных в бюджет налогов составляет 17 941 932 гривень", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что "заработная плата Порошенко, которая в 2014 году начислялась ему сначала как народному депутату, а затем как президенту, как и в предыдущие годы, полностью передается на благотворительные цели".

Общая сумма благотворительных пожертвований, предоставленных в прошлом году при содействии Порошенко, составила 123 166 037 гривень.

Кроме того, сообщается, что Порошенко за свой счет финансирует отдельные расходы, связанные с реализацией президентских полномочий. В частности, речь идет о расходах на топливо для перелетов во время визита в отдаленные от Украины страны, как-то Сингапур и Австралию.

Кроме того, из собственных доходов, полученных в 2014 году, Порошенко самостоятельно профинансировал свою избирательную кампанию в качестве кандидата в президенты - прозрачно, с соблюдением принципа независимости от каких-либо посторонних спонсоров.

"В декларации о доходах Порошенко за 2014 год отражено все имеющееся движимое и недвижимое имущество. Новых объектов прав собственности или увеличения прав собственности на земельные участки, дома, квартиры, транспортные средства и т.п., в течение отчетного года не приобретено. Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях на конец 2014 года составила 451 925 060 гривень", - говорится в сообщении.

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«В то время как банки Украины страдают от оттока депозитов, президент считает крайне важным сохранять свои вклады именно в национальной банковской системе», - пояснил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По его словам, сумма счета изменилась из-за его пополнения задекларированными дивидендами, а также из-за курсовой разницы.

Напомним, доходы Порошенко за 2013 год составили 51,83 млн грн, членов его семьи - 52 тыс. грн.