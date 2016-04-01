Обама все-таки встретился с Порошенко и подтвердил возможность предоставления кредита на $1 миллиард

Во время Саммита ядерной безопасности в Вашингтоне президент США Барак Обама встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеМВФ призывает Украину продолжать программу реформ

Президенты обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и скоординировали усилия для полной имплементации Россией Минских договоренностей. Также обсудили вопросы развития стратегического партнерства между Украиной и США.

Отдельное внимание было уделено необходимости скорейшего формирования ориентированных на реформы коалиции и правительства в Украине.

Президент Обама подтвердил готовность предоставить третий транш кредитных гарантий в размере 1 млрд долларов США по завершении процесса формирования правительства в Украине.

Добавим, вчера во время встречи с Порошенко Джозеф Байден сообщил, что формирование нового правительства, ориентированного на реформы и сотрудничество с МВФ, открывает возможности для выделения Украине третьего транша кредитных гарантий в размере 1 млрд. долларов США, а также помощи других международных финансовых институтов.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в украинском МИД заявили, что пока Обама не планирует встречи с Порошенко во время визита украинского президента в Вашингтон.

Последний раз президенты Украины и США встречались 29 сентября 2015 года в кулуарах 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.