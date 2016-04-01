Байден: формирование нового правительства открывает возможности для дополнительной финансовой помощи Украине

Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Вашингтоне, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в ходе встречи особое внимание было уделено внутриполитической ситуации в Украине.

Читайте такжеГройсман считает очевидным, что и завтра коалиции не будет

«Вице-президент США поприветствовал усилия президента Украины по преодолению правительственного кризиса. По словам Джозефа Байдена формирование нового правительства, ориентированного на реформы и сотрудничество с МВФ, открывает возможности для выделения третьего транша кредитных гарантий в размере 1 млрд. долларов США, а также помощи от других международных финансовых институтов», - отмечают в пресс-службе.

Читайте такжеПорошенко и Байден обсудили возможность введения международной миссии безопасности на Донбасс

В свою очередь Порошенко отметил приоритетность для украинской власти борьбы с коррупцией и создания эффективной антикоррупционной системы.