Тема дня: Украина – это Европа, как убедить Нидерланды? (видео)
20:11, 31 марта 2016Политика
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Гость: Наталья Мартиашвили, активистка всеукраинского движения «Спорт ради мира» (Sport For Peace)
На фото - флаг Нидерландов / flickr.com/photos/dnet
Подтемы:
1. Ультрамарафонци Европе говорят «YES!»
2. Активисты вместо политиков
3. Говорить на одном языке
4. Спорт как противовес негатива
Тема дня 31 марта: Украина – это Европа, как убедить Нидерланды?
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