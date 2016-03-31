Тема дня: Украина – это Европа, как убедить Нидерланды? (видео)

Гость: Наталья Мартиашвили, активистка всеукраинского движения «Спорт ради мира» (Sport For Peace)

Подтемы: 1. Ультрамарафонци Европе говорят «YES!» 2. Активисты вместо политиков 3. Говорить на одном языке 4. Спорт как противовес негатива

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