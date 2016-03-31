Адвокаты Януковича отреагировали на предложение провести его допрос в режиме видеоконференции в посольстве Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе адвокатского объединения "AVER LEX", адвокаты которого представляют интересы Януковича.

"В своем заявлении представители ГПУ ссылаются на неоднократные приглашения Януковича В.Ф. явиться в одно из посольств Украины за рубежом для проведения его допроса в режиме видеоконференции. Вместе с тем, нормами действующего Уголовного процессуального кодекса Украины (далее - УПК) не предусмотрено возможности проведения допроса лиц в уголовном производстве с привлечением и использованием помещений дипломатических представительств Украины за рубежом", - заявили адвокаты.

Поэтому защитники Януковича отметили, что любые процессуальные действия, совершенные в нарушение УПК, впоследствии не могут быть признаны судом в качестве надлежащих доказательств.

"В этой связи есть основания полагать, что именно на это рассчитывает Генеральная прокуратура Украины, настаивая на заведомо незаконном порядке проведения допроса Януковича В.Ф. и широко освещая, при этом, свои действия в СМИ", - подчеркнули адвокаты.

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Также сторона защиты сообщила, что ей не известны факты направления ГПУ каких-либо ходатайств или запросов в соответствующие органы РФ по вопросам организации допроса Януковича по месту его пребывания.

"При этом Янукович В.Ф. сам неоднократно лично подтверждал свою заинтересованность в сотрудничестве со следствием, для чего предоставил следствию максимум информации о своем местонахождении. Более того, учитывая бездеятельность ГПУ, настаивал на необходимости придать огласке собранные против него доказательства по ключевым уголовным производствам, чтобы народ Украины и международная общественность смогли самостоятельно оценить обоснованность обвинений и результат работы ГПУ", - утверждают адвокаты.

Сторона защиты Януковича заявила, что игнорирование Генпрокуратурой Украины предоставленной информации и запросов дает основание предполагать, что вопреки своим заявлениям, ГПУ не заинтересована в оперативном завершении расследования, напротив, всеми своими действиями способствует максимальному затягиванию сроков, стараясь при этом возложить вину за отсутствие результатов расследования на Януковича и его защитников.

Как сообщал УНИАН, адвокаты Януковича считают незаконным решение Печерского районного суда Киева о начале процедуры заочного осуждения их подзащитного.