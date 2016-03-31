Провал в Раде по быстрым закупкам для армии: Советник Порошенко "неполиткорректно" и "грубо" обозвал депутатов

Об этом свидетельствуют результаты голосования на официальном портале парламента.

Провальное голосование на своей странице Facebook прокомментировал Советник президента Юрий Бирюков, назвав нардепов "сволочами".

"Скажу крайне неполиткорректно и нетолерантно, невоспитанно и грубо: сволочи! Законопроект 4288 не внесли даже в повестку дня не хватило голосов. БПП-Солидарность 88 голосов, Народный Фронт 60, Самопомощь 4, РПЛ 13, Батькивщина 4, Видродження 3, Воля народа 5, внефракционные-10, Оппозиционный блок 0. За 187, против 0, воздержались 36, не голосовали 109. Зашибись. Работнички, бл**ь. Народные избраннички", – написал Бирюков.

Законопроект предусматривает перевод всех закупок Минобороны на базу электронной системы ProZorro, в результате чего сроки закупок сократятся с 60 дней до 14, что позволит оперативно обеспечить потребности военных.