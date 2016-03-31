Провал в Раде по быстрым закупкам для армии: Советник Порошенко "неполиткорректно" и "грубо" обозвал депутатов
Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект №4288 "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны".
Об этом свидетельствуют результаты голосования на официальном портале парламента.
Провальное голосование на своей странице Facebook прокомментировал Советник президента Юрий Бирюков, назвав нардепов "сволочами".
"Скажу крайне неполиткорректно и нетолерантно, невоспитанно и грубо: сволочи! Законопроект 4288 не внесли даже в повестку дня не хватило голосов. БПП-Солидарность 88 голосов, Народный Фронт 60, Самопомощь 4, РПЛ 13, Батькивщина 4, Видродження 3, Воля народа 5, внефракционные-10, Оппозиционный блок 0. За 187, против 0, воздержались 36, не голосовали 109. Зашибись. Работнички, бл**ь. Народные избраннички", – написал Бирюков.
Законопроект предусматривает перевод всех закупок Минобороны на базу электронной системы ProZorro, в результате чего сроки закупок сократятся с 60 дней до 14, что позволит оперативно обеспечить потребности военных.